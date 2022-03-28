Mayın, asgari ücret, müzakereler… Kritik toplantı bugün!

Boğazdaki mayın tehlikesi, İstanbul'daki barış müzakereleri, Asgari ücrete zam! Kritik Kabine toplantısı bugün!

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında toplanacak olan Kabinenin ağırlık gündemi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasisine devam ediyor. Hem Putin hem de yaptığı görüşmeler savaşın sona ermesi için kritik önem taşıyor.

BOĞAZLARDAKİ MAYIN TEHLİKESİ

Karadeniz'de döşenmiş bazı mayınların serbest kalması neticesinde ortaya çıkan tehlike de gündemde olacak. Tedbirlere ilişkin son durum konuşulacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu konuya ilişkin sunum yapacak.

ASGARİ ÜCRETLİYE YENİ ZAM OLUR MU?

Kabinenin bir diğer başlığı ekonomi olacak. Her alanda peş peşe gelen zamların ardından asgari ücretli maaşlarında güncelleme beklentisine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretliye ilave zam le ilgili yıl ortasında adım atabileceğini söylemişti. Bu çerçevede asgari ücretlinin yanı sıra emeklilerin de beklentileri değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bilgi vermesi bekleniyor.

TURİZMDEKİ GELİŞMELER

Havalar ısınırken turizm sektörünün canlandırılmasına ilişkin çalışmalara da hız veriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turistlerin yoğun olarak gelmesi beklenen ülkelerle görüşmelerini sürdürüyor. Detaylara ilişkin gelişmeleri toplantıda aktaracak.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabine Toplantısında yurt içinde yapılan terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Özellikle FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonlar ele alınacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Salgınla mücadelede gelinen son durumda Kabinenin masasında olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. .