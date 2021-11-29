Gazze'ye insani yardım taşırken İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı 'Mavi Marmara' gemisi, icradan satıldı.

Anadolu 3. İcra Müdürlüğünün açık artırma ilanı kapsamında Anadolu Adalet Sarayı'ndaki mezat salonunda gerçekleştirilen satışta, üzerinde ipotek ve haciz bulunan eski adı Mavi Marmara olan "Anatolian" isimli geminin 3 milyon 888 bin lira bedelle satışa çıkarıldığı belirtildi.

Açık arttırma sonucunda gemi, 4 milyon 853 bin liraya 2E Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satıldı. Firmaya bedeli ödemesi için 10 günlük süre verildi.

Anadolu 3. İcra Müdürlüğü ilanında, geminin Somali Mogadişu Limanı'nda bulunduğu, şerh kaydında ipotek ve haciz olduğu ve Türkiye'ye getirilme masrafının 320 bin 220 dolar olarak hesaplandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun, 2010 yılında Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı hedefleyen 6 gemilik "Özgürlük Filosu"nun en büyük gemisi "Mavi Marmara"ya uluslararası sularda düzenlediği baskında 10 kişi yaşamını yitirmiş, 56 kişi de yaralanmıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.