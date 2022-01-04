Masterchef Türkiye'nin yarınki konuğu kim? Ömür Akkor kimdir?

Masterchef Türkiye'nin konuğu kim? Masterchef Türkiye'nin konuğu şeflerden Ömür Akkor olacak. Ömür Akkor'un kim olduğu ise izleyiciler tarafından merak konusu. İşte Ömür Akkor hakkında bilgi

Masterchef Türkiye'nin konuğu şeflerden Ömür Akkor olacak. Ömür Akkor'un kim olduğu ise izleyiciler tarafından merak konusu. İşte Ömür Akkor hakkında bilgi

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de bu yıl yine rekabet ve heyecan dolu bir sezon yaşanacak

Masterchef Türkiye'nin ilk dört finalisti belli olmaya başladı.Elemelerde programa yarın şef olarak Ömür Akkor konuk olacak.

Dünyaca ünlü şef Ömür Akkor'un kim olduğu ise en çok aranan konulardan.

Peki Şef Ömür Akkor kimdir...İşte Ömür Akkor hakkındaki bilgiler

Ömür Akkor kimdir?

1975 yılında Kilis'te doğdu. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu. 5 yıl Bursa'nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına Son 15 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve “Türk mutfağı için 250.000 kilometre projesini tamamladı.

'Yemek kitapları Nobeli' olarak da nitelendirilen dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü.

Masterchef Türkiye tanıtımında yer alan Ömür Akkor yarın (5 Ocak 2022) proframın konuğu olacak...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.