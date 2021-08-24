Masko yönetiminden yazılı açıklama: Sitemizde hayat normale dönmüştür

İstanbul İkitelli Masko’da meydana gelen göçük sonrası Masko Site Yönetimi yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada enkaz kaldırma işleminin sona erdiği vurgulanırken, site içerisinde hayatın normale döndüğü dile getirildi.

Bugün öğlen saatlerinde İkitelli'de bulunan Masko Mobilyacılar Sitesinde bir göçük meydana geldi. Olaya ilişkin olarak site yönetiminden yazılı bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Sitemiz dahilinde İ.O.S.B tarafından ruhsatlandırılmış bir inşaata bitişik mağazada saat 15:20 sularında göçük olmuştur. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmaması en büyük tesellimizdir.

Olay anı itibarıyla yönetimimiz ve tüm çalışanlarımız ile müdahalede bulunulmuştur. Hemen akabinde sayın valimiz Ali Yerlikaya ve Başakşehir Kaymakamımız Uğur Turan'ın talimatıyla geniş çaplı emniyet tedbirleri alınmıştır.

İtfaiye, belediyemiz zabıtaları OSB yetkilileri ve Bakanlık görevlileri tarafından olay yerinde inceleme, enkaz kaldırma faaliyetleri hızlı bir şekilde tamamlanarak sitemiz genelinde hayat normale dönmüştür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.