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Maske zorunluluğu bitti mi? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Maske zorunluluğu bitti mi? Maske zorunluluğunun ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Birçok ülkede maske zorunluluğu kaldırıldı. Vaka sayılarının azalması ve aşının etkinliği üzerinden konuşulan maske yasağının son durumu ne? Maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

34 Dakika Önce
2022-02-23 11:44:51
Maske zorunluluğu bitti mi? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Maske zorunluluğunun ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Birçok ülkede maske zorunluluğu kaldırıldı. Vaka sayılarının azalması ve aşının etkinliği üzerinden konuşulan maske yasağının son durumu ne? Maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

Maske zorunluluğu bitti mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya iletilen soruların başında maske zorunluluğu geliyordu. Geçtiğimiz ay vemiş olduğu cevapta; 23 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısında maske konusunun konuşulacağını belirten Koca, kesin bir cevap vermedi.

Yapılan toplantının ardından verilen kararı, haberimizin içerisinden güncel bilgilerle öğrenebilirsiniz.

Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın, maske yasağı ile ilgili olarak; “Maske hastalığın bulaşmasını engelliyor. 70 bin vakanın olduğu bir dönemde maskeyi kullanmamak kendimizi riske atmak demektir. Biz enfekte olursak aynı evde yaşadığımız insanları da riske atıyoruz. İş yerimizden, sokaktan, okuldan enfeksiyonu eve getirmemenin tek yolu maskedir." dedi.

Ayrıca ikinci doz aşıların vurulma oranının düşükolduğunu ve en korunaklı yöntemin maske olduğunu belirten Akın; "Türkiye toplumsal bağışıklık açısından geride kalmış durumda. Onun için bizim biraz daha maske takma konusunda duyarlı olmamız lazım” açıklamalarına da yer verdi. .

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