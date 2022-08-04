Maske uyarısı yapan doktora tekme tokat saldırdılar!

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli Dr. Fatıma Bostan (29), muayene ettiği çocuğun yanındaki babası Vedat O.'yu (46) maske takması yönünde uyarınca, saldırıya uğradı. Tekme tokat saldırıya uğrayan doktoru, saldırganın elinden mesai arkadaşları kurtardı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece meydana gelen olay, bir kez daha sağlık çalışanına yapılan şiddeti gözler önüne serdi. Çocuk acil servisinde görevli Doktor Fatıma Bostan, iddiaya göre, çocuğunu muayeneye getiren Vedat O.'yu maske takması yönünde uyardı. Ancak Vedat O., maske takmayı reddederek, çocuğunun tedavisinin yapılmasını istedi.

Doktor Bostan'ın bir kez daha uyarması üzerine doktora saldıran Vedat O.'yu hastane güvenliği sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirildi. Doktora saldırmaya çalışan O., "Benim çocuğuma bakacaksın" diyerek Bostan'ı tehdit etti. Diğer doktorlar ve hastane güvenliği tarafından odadan çıkarılan Vedat O., güçlükle sakinleştirildi.

Dr. Fatıma Bostan saldırgandan şikayetçi olurken, Vedat O., polis ekiplerince gözaltına alındı. .