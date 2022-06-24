Marmaris yangınını çıkaran zanlının babası konuştu: Keşke ölüsünü bulsaydım

Marmaris'teki orman yangınını başlatan S.A tutuklandı. Zanlının babası K.A ise oğluyla ilgili 'Keşke ölüsünü bulsaydım' dedi.

Marmaris'teki orman yangının başlatan S.A kısa sürede yakalandı. A., sorgusunda yangını kendisinin çıkardığını anlattı.

MARMARİS'İ YAKAN ZANLININ BABASI KONUŞTU

Tutuklanan zanlının babası K.A ise A Haber'e açıklamalar yaptı. Çok üzgün olduğunu belirten baba "Keşke kendini öldürseydi de orman yanmasaydı" dedi.

Babanın açıklamaları şöyle:

İşten gelince duş aldı giyinip gitti. Ama gelmeyince ve yangın çıkınca endişelendim. Aradım ulaşamadım.

Yangının ortasında kaldığını düşündüm. Sonra güvenlik güçleri motorunu buldu.

Ardından kendisinin yakalandığını söylediler. Hiç ummuyordum. Yapacak birisi değil, doğayı da seven birisi. Doğadan ekmek yiyen birisi. Yıllarca arıcılık yaptı benimle. Keşke orman yanmasaydı. Keşke kendisini öldürseydi de ölüsünü bulsaydım. Çünkü orman gitti. Biz arıcılıkla uğraşan kişileriz. Herkesin ekmeğiyle oynadı.

Baba A., 'Oğlunuz nasıl bir insandı?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

Sessiz sakin bir insandı. Akşam 9-10'da yatar sabah 9'da kalkar. Sinirli ve agresif değildir. Perperişanım...

(Haber Global) .