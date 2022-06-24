Marmaris yangını son durum | Marmaris yangını neden çıktı? Marmaris orman yangınını kim çıkardı?

Marmaris yangını son durum | Geçtiğimiz yıl orman yangınlarında 'son olsun' diyerek seyretmiştik işlemleri. Fakat bu yıl tekrar benzer bir olay yaşandı. Peki Marmaris yangını neden çıktı? Marmaris orman yangınını kim çıkardı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl orman yangınlarında "son olsun" diyerek seyretmiştik işlemleri. Fakat bu yıl tekrar benzer bir olay yaşandı. Peki Marmaris yangını neden çıktı? Marmaris orman yangınını kim çıkardı? İşte detaylar...

Marmaris yangını son durum

Marmaris Hisarönü'nde meydana gelen yangında sabotaj şüphesi üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma başlattı. Alınan bilgiye göre, ekipler yangın bölgesinde bulunan işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamera kayıtlarını, bölgede bulunan fotokapanları ve PTS kayıtları incelerken, toplam 3 bin 832 kişi ve aracı da sorguladı.

Ormanda yangın söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

Marmaris yangını neden çıktı?

İncelemeler sonucu motosiklet sahibinin S.A. olduğu ve hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 adet kaydının bulunduğu tespit edildi.

S.A.'ya ait telefonun yangının çıktığı gün 23.30 itibariyle kapandığından sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, kişiye ait sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesinde yangın çıkış noktasından konum paylaşarak facebook hesabında mal, mülk davası ile ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri sarf ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Marmaris orman yangınını kim çıkardı?

S.A., ilk sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını ve kendisini dışlandığı için yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkarttığını itiraf etti. S.A., kendisinin de ateşin içine girerek intihar etmek istediğini ifadesine ekledi. Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.