DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3488 ₺

EURO

18,3024 ₺

ALTIN

1.019,45 ₺

BİST

2.543,21 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Marmaris yangını; 2 benzin bidonu ile birlikte yakalandı

Marmaris yangını; 2 benzin bidonu ile birlikte yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor... 400 hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangını, 5 ayrı noktada ilerliyor. Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, çevre illerden söndürme çalışmalarına destek ekibi geldi.

26 Dakika Önce
2022-06-23 20:28:06
Marmaris yangını; 2 benzin bidonu ile birlikte yakalandı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, "Temennim bugün akşama doğru, olumlu, somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da son dakika yaptığı açıklamada, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

2 BENZİN BİDONU İLE BİRLİKTE ZANLI YAKALANDI

3471914_94b22bad95fbdbdc31739ddec8ed70f3

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangında, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale başladı. Ekiplerin baş döndüren hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı. İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Şüphelinin 34 yaşında Marmaris doğumlu S.A. olduğunu aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Emniyet ve jandarma şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle, aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi."

AA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş