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TIMETURK / GÜNDEM / Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ üyeleri yakalandı

Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ üyeleri yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi yakalandı.

1 Saat Önce
2021-07-18 18:42:06
Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ üyeleri yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma timi ile Bodrum MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri, FETÖ zanlılarını yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İlçeye tatile gelen bir kişinin FETÖ üyesi olduğunu belirleyen ekipler çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından T.K, H.Ç. ve Ü.Ç, Bozburun Mahallesi'nden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Operasyon kapsamında şüphelilere yardım ettiği değerlendirilen 4 zanlı da gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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