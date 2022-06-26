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Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler

Çankırı'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için gönderilen 5 orman işçisinin çadırda, arazöz içinde ve üzerinde günde 2'şer saat uyuyarak, söndürme çalışmalarını sürdürmesi fedakarlıklarını gözler önüne serdi.

2 Saat Önce
2022-06-26 16:56:54
Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler

Marmaris'in Bördübet mevkiindeki ormanda, 21 Haziran'da saat 20.02'de çıkan orman yangını, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

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Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, tutuklanan Sacit Ayhan'ın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen ve kontrol altına alınan yangında, karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin ilk günden bu yana bölgede takip ettikleri yangına bugüne kadar 3'ü Katar'dan gelen 46 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan gelen 15 uçak, 405 arazöz, 2 bin 202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 TOMA ve 1169 araç ile 1204'ü orman işçisi olmak üzere 4 bin 587 kişilik personel destek verdi.

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'ORMANLARIMIZ BÜTÜN VATANIN'

Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü'nden Marmaris'e destek için gönderilen arazözdeki görevli 5 işçi yangının 2'nci gününden bu yana alevlerle mücadele etti.

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5 işçiden 2'si yangın sürecinde çadırda, 2'si ise arazözün üzerinde günlük 2'şer saatlik uykuyla alevlerle savaştı.

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İşçilerden evli ve 2 çocuk babası İsmail Uslu (35), "Karşılaştığımız tablo vahşet, ağaçlar bitmiş kül olmuş. Yangının ikinci günü geldik. Geldiğimizde uykusuz bir şekilde bekledik daha sonra ertesi gün 5'e doğru uyuduk.

Sabah 7'de kalktık. 5 gündür 2 arkadaş çadırda yatıyoruz, diğer 2 arkadaşımız arazözde yattı. Biz görevimizi yapmak için buradayız. Nereden geldiğimizin, nerenin personeli olduğumuzun bir önemi yok. Ormanlarımız bütün vatanın" dedi.

SU İÇİRİLEN KAPLUMBAĞA DOĞAL ORTAMA BIRAKILDI

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Öte yandan, yangından kurtulan yavru bir kaplumbağa yol kenarında DHA ekibi tarafından bulundu.

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Su içirilen kaplumbağa doğal ortama bırakıldı.

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Yangın bölgesine 1 metrelik mesafede bir dağ lalesinin, söndürülen yangından etkilenmediği görüldü. .

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