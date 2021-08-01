Marmaris'teki orman yangını, yerleşim yerine kadar ulaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, yerleşim yerine kadar ulaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, Mezargediği mevkisindeki evlere sıçradı.

Bölgedeki evler boşaltıldı. Vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Orman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına, bölge sakinleri de destek veriyor. Alevlerin bir an önce söndürülmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.