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TIMETURK / GÜNDEM / Marmaris'te yangınlara müdahale eden arazöz devrildi: 4 yaralı

Marmaris'te yangınlara müdahale eden arazöz devrildi: 4 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına müdahale eden işçilerin bulunduğu arazözün devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

11 Saat Önce
2021-08-05 10:16:05
Marmaris'te yangınlara müdahale eden arazöz devrildi: 4 yaralı

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Hisarönü Mahallesi'nde başlayarak Orhaniye Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Manisa'dan Marmaris'e gelerek Turunç Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekibin bulunduğu arazöz bölgede devrildi. Kazada arazözde bulunan 4 işçi yaralandı.

İşçiler kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden 2'si ayakta tedavi olurken 2 işçi müşahede altına alındı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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