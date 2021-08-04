Marmaris'te kaçış yolunu bir otel kapattı... Vatandaşlar isyan etti

Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği yangın faciasına ilişkin olarak yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak anlatılan olay bu kadar da olmaz dedirtti.

Marmaris, Hisarönü'nde iki boğaz arasında yangın mücadelesi verildi.

Altınkum, Huzur Sokağı Çıkmazı'nda vatandaşlar toplanarak itfaiyenin ve orman ekiplerinin girmekte zorlandığı, araç tutuşunda kaçış olmadığından, bir otel tarafından kapatıldığını fark etti.

Halkın geçişi için kapı açılmayınca vatandaş isyan ederek patika yolun açılmasını istedi.

Olay yerinde bulunan uzman itfaiye çalışanları, bu noktanın açılarak bu noktanın açılarak itfaiye geçişi ve tahliye noktası olması gerektiğini ifade etti.

Toplumun hayatını hiçe sayacak kadar gözü kararan otel müdiresi, kararın işletme sahibi tarafından verildiğini belirterek vatandaşın mağdur olmasına sebep oldu.

Otelin bu tutumuna tepki gösteren vatandaşlardan biri, "Hala bencilce orman kanunu uygulayan, insanların yaşam haklarını hiçe sayan bu zihniyetteki insanlar, yanan iki vadi arasında kalmış cayır cayır yanan masum canların çığlıklarına, köylülerin hayati tehlikelerine kulaklarını tıkamış ve malesef ki tüm bunlar bu insanlara bir ders verememiş ve kalplerini yumuşatamamış" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.