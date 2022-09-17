Marmaris kundakçısı kardeşine ormanı yakacağını söylemiş

Marmaris'te yangının başladığı yerde 2 benzin bidonuyla yakalanıp tutuklanan 34 yaşındaki Sacit Ayhan için hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, şüphelinin kardeşini arayarak, 'Yakacağım, siz güçlüsünüz, ihbar edin' dediği öğrenildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanık Sacit Ayhan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

10 yıldan az olmamak üzere 20 yıla kadar hapis cezası uygulanması talep edilen Ayhan'ın iddianamede yer alan savunmasında, babasının kendisini dışladığı için intihar etmek istediğini, sigara izmaritlerini önce normal şartlarda barakasındaki küllüğe attığını ancak ormanı yakmak istediği için söndürmeden üç farklı yerde ormana attığını söyledi.

Ayhan, benzin kullanmadığını, çakmak ile yalnızca sigarasını yaktığını söyleyerek suçlamaları kabul etti.

Şüphelinin kardeşi Kemal Ayhan'ın savcılıktaki ifadesi iddianamede yer aldı. Ayhan, ağabeyi Sacit ile 3 yıldır husumetli olduklarını anlatarak, "21 Haziran tarihinde beni arayarak, 'Yakacağım, siz güçlüsünüz, gidin ihbar edin' dedi. Yangından haberdar olduktan sonra babama Sacit'i sordum. Değirmenyanı'na gittiğini ve geri dönmediğini söyledi" dedi.

Davanın ilk duruşması 9 Kasım'da görülecek

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangınını çıkardığı iddia edilen Sacit A, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 23 Haziran'da yakalanmış, suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Marmaris'teki yangında yaklaşık 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Baba Kadir Ayhan da ifadesinde oğlunun barakadan gittiğini, daha sonra kendisinden haber alamadığını, akşam aradığında telefonun meşgul olduğunu anlattı.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edilirken, ilk duruşmanın 9 Kasım'da görüleceği öğrenildi. DHA .