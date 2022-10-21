Marmaray'da seferler neden durdu? Marmaray'da kim intihar etti?

Marmaray'da seferlerin gecikmeli olarak yapılması ve Yenikapı istasyonun çalışmamasının nedeni merak ediliyor. Marmaray'da seferler neden durdu? Marmaray'da kim intihar etti? 21 Ekim 2022 Marmaray Kazlıçeşme - Üsküdar - Yenikapı seferleri durdu mu? Başlarda teknik aksaklık nedeniyle araçların Yenikapı istasyonuna giremediği söylense de resmi hesaptan intihar vakası olduğu açıklandı. Marmaray intihar videosu

Marmaray'da seferler neden durdu? Marmaray'da kim intihar etti? 21 Ekim 2022 Marmaray Kazlıçeşme - Üsküdar - Yenikapı seferleri durdu mu? Marmaray intihar videosu Avrupa ve Anadolu arasındaki geçiş noktası olan Yenikapı istasyonunun çalışmaması nedeniyle yolcular Kazlıçeşme ve Üsküdar istasyonlarında indiriliyor. Seferler bir süredir tek hat üzerinden, gecikmeli olarak yapılıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor. Marmaray'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde: "Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme - Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir." .