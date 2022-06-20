Marmaray’da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti

Bostancı Marmaray durağında raylara atlayan Ramazan Atilla Koyugöz yaşamını yitirdi. Koyugöz'ün istasyonda kız arkadaşıyla tartışması üzerine raylara atladığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşanan olay nedeniyle Gebze yönünde seferler durduruldu. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek.

Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından marmaray seferleri normal döndü. DHA

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