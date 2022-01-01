Marmaray'a kim zam yaptı? Marmaray'a TCDD mi İBB mi zam yaptı?

Marmaray ücreti ne kadar oldu? Marmaray ücret tarifesi nedir? Marmaray bilet fiyatları...Vatandaş artan fiyattan şikayet ederken bu zamların kim tarafından yapıldığı konusunda da kafa karışıklığı yaşıyor

Marmaray'a yapılan zam İstanbullular arasında önemli bir tartışma konusu oldu. Vatandaş Marmaray'a yapılan bu zammın hangi gerekçeleri dayandığı konusunda cevap ararken konuya ilişkin farklı görüş ve açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Marmaray'a kim zam yaptı?

Vatandaş TCDD yönlü yapılan zamma tepki gösterirken kurumsal bir açıklama da TCDD Taşımacılık'tan geldi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğuna dikkat çekildi

Açıklamada şunlar kaydedildi:

" 2 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki tüm toplu ulaşım hatlarına yüzde 15 zam yapılmışken İBB 5 ay sonra UKOME kuruluna tekrar zam yapma teklifi getirmiştir. 16.12.2021 tarihinde UKOME gündemine İBB tarafından getirilen yüzde 36 zam teklifi UKOME Kurulunca yüksek bulunarak reddedilmiştir.....Açıklamada UKOME kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış yüzde 36'lık bu zammın teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve hukuki süreci başlatacağımızı saygıyla duyururuz...." yorumunda bulunuldu.

Marmaray'a ne kadar zam yapılmıştı?

TCDD'ye bağlı Marmaray'da ücretlere zam yapıldı.Yeni tarifeye göre en yüksek ücret tam bilette 8,91 liradan 12,12 liraya, öğrenci bileti 4,03 liradan 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı tarifesi 6,21 liradan 8,45 liraya çıktı.

En düşük ücret ise tam bilet 5,48 lira, öğrenci bileti 2,62 lira, öğretmen yaşlı 3,92 lira oldu.

Marmaray ücret tarifesi

1-7 istasyon: Tam bilet 5,48 lira / Öğrenci 2,67 lira

8-14 istasyon: Tam bilet 7,04 lira / Öğrenci 3,29 lira

15-21 istasyon: Tam bilet 8,13 lira / Öğrenci 3,92 lira

22-28 istasyon: Tam bilet 9,38 lira / Öğrenci 4,46 lira

29-35 istasyon: Tam bilet 10,95 lira / Öğrenci 5,24 lira

36-43 istasyon: Tam bilet 12,12 lira / Öğrenci 8,45 lira

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.