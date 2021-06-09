Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı ilan edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak Marmara'yı temizleyeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak Marmara'yı temizleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Son dönemde Meclisimiz birbiri ardına önemli imtihanları vermiştir. Türkiye, Gezi olaylarıyla başlayan karanlık senaryonun ikinci veçhilesiyle 7 Haziran'da karşılaşmıştır. Eski Türkiye özlemlerinin tekrar canlandırılmaya çalışıldığı 7 Haziran 2015 seçimlerinin asla unutulmaması gerekiyor. Bu seçimin ardından Kasım 2015'te yenileme seçimi, 2016'da darbe girişimi, 2017'de halk oylaması, 2018'de erken seçim, 2019'da mahalli seçim yaşamıştır.

"Ülkemizi sahillerine hapsetme girişimlerine gerekli cevap verilmiştir"

Milletimizle birlikte yürek yüreğe, omuz omuza vererek ülkeyi kaosa ve çöküşe sürükleme oyunlarını bozduk. Türkiye 2009'dan bu yana devam eden harekatlarla güney sınırlarını güvence altına almıştır. Ülkemizi sahillerine hapsetme girişimlerine gerekli cevap verilmiştir.

Türkiye siyasetten güvenliğe, ekonomiden sağlığa rağmen tüm sıkıntıların üstesinden gelerek her bir vatandaşının geleceğine sahip çıkmıştır.

"Arkalarında üç-dört örgütün bulunduğunu görürüz"

Bugün dünyada ülkemize uluslararası alanda iftira atan, suç yamamaya çalışan kesimlere baktığımızda, arkalarında üç-dört örgütün bulunduğunu görürüz.

Ülkemize, ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik.

"İftiraların peşinden gitmek kendini oraya layık görenlerin işidir"

Dün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat çıkmış lağım çukuru olarak ifade ettiği sözleri Meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfillerin peşinden gitmek ancak kendini oraya layık görenlerin işidir.

Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde şu kadar oy almazsam bırakırım diyen ve her defasında arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir.

Millet düşmanlarının malzemesini gündeme taşıyanları görünce üzülüyoruz.

Biz her meseleyi tüm taraflarıyla kamuoyu önünde tartışırız ama bunu suç örgütleri üzerinden yapmayız.

Artık 75 yılını geride bıraktığımız çok partili siyasi hayatımızın armağanı olan sandık gibi kazanımlar ülkemizi en üst lige taşımıştır. Bizim tek pusulamız aziz milletimizdir, milletimizin ihtiyaçları ve talepleridir.

"Suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz"

AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz.

Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi, sınırlarımıza yönelen tehditleri, egemenliğimizi hedef alan saldırıları, birilerinin yardımıyla değil, milletimizle birlikte göğüsledik ve akamete uğrattık.

Türkiye'nin geleceği adına en küçük bir projelerini, programlarını, gayretlerini, hatta hayallerini duymadıklarımızın, örgütler üzerinden tedavüle sokulan senaryoların üzerine balıklama atlamalarının takdirini milletimize bırakıyoruz.

"Marmara'yı temizleyeceğiz"

Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak Marmara'yı temizleyeceğiz.

Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirme hususundaki yol haritamızı içeren Stratejik Planımızı da üç ay içerisinde inşallah tamamlıyoruz. Denizden alınan numuneler TÜBİTAK'ta inceleniyor.

Yarın yapılacak toplantı sonrası bilim insanlarıyla görüşeceğim. Nasıl Haliç'i tertemiz yaptıysak Marmara'yı da kurtaracağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.