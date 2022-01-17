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TIMETURK / GÜNDEM / Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD'dan daha sonra gelen bilgiye göre ise, depremin büyüklüğü 3.2.

56 Dakika Önce
2022-01-17 15:50:48
Marmara Denizi'nde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 15:06'da merkez üssü Tekirdağ, Güzelköy açıkları olan, 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.1 kilometre derinliğinde yaşandı.

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli'nin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada ise, depremin büyüklüğünün 3.2 olduğu belirtildi. AFAD, derinliğini 7,55 kilometre olarak duyurduğu depremin merkez üssünü ise Tekirdağ Şarköy olarak aktardı.

AKILLARA PROF. GÖRÜR'ÜN AÇIKLAMASI GELDİ

Prof. Dr. Naci Görür, dün Ege Denizi'ndeki 5.4'lük depremin ardından Marmara Denizi'ne dikkat çekmişti. Görür, "Yunanistan Halkidiki Yarımadasında 5,4'lük deprem oldu. Bu deprem Kuzey Ege Çukurluğunda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun devamı. Bu depremin Marmara'yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz, bizdeki 1999 depremleri Yunanistan'daki fay kesimini etkilemişti" ifadelerini kullanmıştı. .

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