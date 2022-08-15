İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda etkili oldu. Maltepe D-100 Karayolu'nda yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre trafik saat 10.00'da yüzde 54 olarak ölçüldü.

GÖLE DÖNEN YOLLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar mahsur kaldı. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü. Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı.

Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

SAĞANAK ANADOLU YAKASI'NDA ETKİLİ OLDU

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle Maltepe'nin Aydınevler ve Zümrütevler mahallelerinde ve Çekmeköy Taşdelen'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Sancaktepe'de bulunan bir TIR parkı da yağmur sularıyla dolarken, Sancaktepe'de bulunan galericiler sitesini su bastı. Maltepe D-100 Karayolu yan yolda tıkanan rögarlar nedeniyle su birikintisi oluştu.

Yan yolu kullanan araçlar ilerlemekte zorlandı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde ise bir çöp konteynerinin yağmur sularıyla birlikte ilerlediği görüldü.

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Cezaevi yolunda ise bir araç alt geçitte mahsur kaldı.

Marmara'daki yağış ne zaman sona erecek?

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da aniden bastıran yağmur etkili olmaya başladı. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki yağışla ilgili olarak uyarılarda bulundu

CNN Türk'e konuşan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara bölgesindeki kuvvetli yağmurla ilgili şunları söyledi:

İki gündür bu yağışın geleceği belliydi. Hazırlıksız yakalandı ifadesi bu yüzden kabul edilemez. Esnaf artık şuna hazırlıklı olmalı; bugün her yerde su baskınları olacak. Burada senin dükkanına yağış giriyorsa orada önlem al. Gördüğünüz grafik İstanbul'un yarım saat önceki durumu.

Bugünkü sistem güneyden kuzeye geliyor. Biraz sonra İstanbul'un Avrupa yakasına gelecek. Yandaki görüntü ise bulutun kalınlığını gösteriyor. Bu içinde çok fazla su var demek.

Su baskının sebebi bu yoğun yağış yüklü bulutlar. Saatte 100 kg yağış bırakabilir. Haritadaki kırmızı yoğunluğu olan noktada bulutun yoğun yağış yüklü olduğunu gösterir.

Öğleden sonra yağışın şiddeti azalacak. Saat 14.00'ten itibaren etkisi azalacak. Bu yağış akşama kadar sürse felaket olur.

.