Mardin ve Gaziantep'teki korkunç kazalarla ilgili yeni gelişme

Geçtiğimiz gün Mardin'in Derik ilçesinde freni arızalanan TIR'ın kalabalığın arasına dalması sonucu 20 kişi hayatını kaybetmişti. Konuya ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında iki şoförün tutuklandıkları öğrenildi. Öte yandan Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere çarpan yolcu otobüsünün şoförü de tutuklandı.

Mardin'in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı.

Üçyol mevkisinde dün bir tırın da karıştığı ölümlü kazaya müdahale edenlere, freni patlayan tırın çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SUÇLU BULUNDULAR

Kazanın ardından yaralanan ve gözaltına alınan tır şoförlerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki sürücü, SEGBİS ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

GAZİANTEP'TEKİ TRAFİK KAZASINA KARIŞAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere çarpan yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan otobüs şoförü A.M, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sorgu için İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi. Şoför A.M, daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde dün meydana gelen kazalarda, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.