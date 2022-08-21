Mardin trafik kazasında kaç kişi öldü? Mardin’deki kazada ölü sayısı kaça çıktı?

Dün akşam saatlerinde Mardin’de yaşanan elim verici kaza bütün yurdun gündemine oturdu. Peki Mardin trafik kazasındaki ölü sayısı kaç oldu? Mardin’deki kazada kaç kişi vefat etti? İşte detaylar…

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri aynı günde Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan yurttaşlara da arkadan gelen başka bir tır çarptı.

Mardin trafik kazasında kaç kişi öldü?

Tüm ülkenin gündemine oturarak vatandaşlara acı dakikalar yaşatan kazada ilk belirlemede aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişinin vefat ettiği, 26 kişinin de yaralandığı tespit edilmişti. Ancak Mardin trafik kazasında vefat sayısının 20'ye yükseldiği açıklandı.