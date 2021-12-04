DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İş Bankası’ndan girişimcilere özel şube
Galatasaray - Altay maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Merkel 'Sinsi virüs' olarak tanımladı… Ciddiye alınması çağrısı yaptı
UYAP’ta bazı kolaylıklar getirildi
Mardin'de polis aracının altına yerleştirilen EYP imha edildi
Ülke ülke Ortadoğu ihracatı rakamları
“Şimdi de icmâ’yı mı inkâr ettin lan İsmail!”
Enginar egzamaya iyi geliyor
Sivasspor, Alanya'da 3 puanı kaptı
Yeşillikler nasıl muhafaza edilmeli?
İhracatın arttığı ve azaldığı sektörler açıklandı
İranlı yönetmen Majid Majidi: Cennetin Çocukları için sadece 2 yıl yapımcı aradım
Hamilelik lekelerine ışgın otu çözüm oluyor
Bu hafta en çok kaybettiren 10 Altcoin
Fırını neden hep önceden ısıtıyoruz?

TIMETURK / GÜNDEM / Mardin'de polis aracının altına yerleştirilen EYP imha edildi

Mardin'de polis aracının altına yerleştirilen EYP imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP), bomba imha uzmanlarınca imha edildi.

58 Dakika Önce
2021-12-04 17:38:56
Mardin'de polis aracının altına yerleştirilen EYP imha edildi

Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi.

041220211646002975321

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerince EYP ve düzeneği, imha edildi.

041220211646122973902

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş