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Mardin'de feci kaza! 4'ü TIR 8 araç birbirine girdi

TIMETURK / GÜNDEM / Mardin'de feci kaza! 4'ü TIR 8 araç birbirine girdi

Mardin'de feci kaza! 4'ü TIR 8 araç birbirine girdi

Mardin'de İpekyolu'nun Kızıltepe mevkiinde yoğun kar yağışı ve buzlanma zincirleme kazaya neden oldu.

1 Saat Önce
2022-01-19 13:08:31
Mardin'de feci kaza! 4'ü TIR 8 araç birbirine girdi

Mardin'de 8 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 TIR, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. .

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