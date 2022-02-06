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Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı

Mardin’de başlatılan Eren Kış-20 Operasyonu'nda, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personel görev alıyor.

19 Dakika Önce
2022-02-06 10:47:58
Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri Ara-Bul-Yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Mardin İlinde "Eren Kış-20 (Mardin-Ömeryan) Şehit Jandarma Er Harun Kahya" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel 41 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 07 Kasım 2021 tarihinde icrasına başlanılan EREN-KIŞ operasyonlarında bugüne kadar toplam; 20 terörist (19 ölü, 1 sağ,) etkisiz hale getirildi, 348 sığınak/depo/barınak imha edildi. Operasyonlarda; 101 silah, [(2) 14,7 mm uçaksavar, (6) roketatar, (1) havan , (2) bombaatar, (6) makineli tüfek, (67) uzun namlulu silah, (3) keskin nişancı tüfeği, (3) lav, (8) tabanca, (3) av tüfeği], 172 adet el bombası, 56 adet mayın/eyp, 366 adet fünye, 518 tüp, 1.665 kg patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23.746 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. .

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