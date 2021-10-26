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Mardin'de bin yıllık 5 Tevrat ele geçirildi
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TIMETURK / GÜNDEM / Mardin'de bin yıllık 5 Tevrat ele geçirildi

Mardin'de bin yıllık 5 Tevrat ele geçirildi

Mardin'de bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi

2 Saat Önce
2021-10-26 22:19:08
Mardin'de bin yıllık 5 Tevrat ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bin yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen, farklı hayvan derilerine altın işlemeli, el yazması 5 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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