Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken Batı medyasına yansıyan Rusya'ya yönelik bazı tepkilere dikkat çeken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun, bazı tepkileri 'manyaklık' olarak niteledi

Coşkun, söz konusu tepkileri ‘Manyak manyak işler' başlıklı son yazısında şöyle eleştirdi:

Birkaç gündür Batı ülkelerinde bir galeyan durumu var.

Akıl tutulması, mantık savuşması yaşıyorlar.

Rus diye... Orkestra şefini kovuyorlar.

Rus diye... Antrenörün işine son veriyorlar.

Rus diye... Çaykovski çalmıyorlar.

Rus diye... Rus filmlerini yasaklıyorlar.

Neredeyse işi...

- Ruble yakmaya...

- Rus salatasının adını Amerikan salatası yapmaya...

- Tolstoy kitaplarını yasaklamaya...

- Sokaklara votka dökmeye...

Kadar vardıracaklar.

Anadolu'da üç beş esnaf, bu tür manyak manyak işler yapınca Batı'daki imajımızın hayli yara aldığını düşünüp...

“Eyvah! Dünyaya rezil olduk” falan diye dövünenlerimiz çok olurdu.

Buradan onlara sesleniyorum:

Rahatlayınız!

İşte bakın: Batı dediğiniz yer de aslında çok matah bir yer değil.

Hürriyet .