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Mansur Yavaş: Ümit Özdağ'ın açıklamasından rahatsız oldum

Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak ismini vermesinden bu yana gündemden düşmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

51 Dakika Önce
2022-04-14 08:35:44
Mansur Yavaş: Ümit Özdağ'ın açıklamasından rahatsız oldum

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Yavaş, konuya ilişkin olarak, “Ben Millet İttifakı'nın belediye başkanıyım. Cumhurbaşkanı adayına altılı masa karar verecek. Bunu herkes biliyor. Hal böyleyken, böyle bir açıklamanın yeri yok, gereği de yok. Benimle görüşülmemiş. Bana sorulmamış. Benim fikrim alınmamış. Ben ‘Adayım' dememişim. ‘Aday değilim' diyorum üstelik. Buna rağmen Özdağ'ın kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket bu. Açıkçası rahatsız oldum” açıklamasını yaptı.

BEN GERÇEKTEN BELEDİYE
BAŞKANLIĞINDAN MEMNUNUM

“Ben gerçekten belediye başkanlığından memnunum. Ne açıdan memnunum? İnanın, akşama kadar binlerce hayır duası ve teşekkür geliyor. Anket geldi; memnuniyet yüzde 80'e yaklaşmış Ankara'da. Bunların hepsi oy verir-vermez, bilemeyiz. Versin diye yapmıyoruz ki. İnsan ayırmıyoruz” diyen Yavaş, isminin cumhurbaşkanlığı adaylığı için sıklıkla dile getirilmesiyle ilgili de şu düşüncelerini aktardı:

HALKIN GERÇEK İHTİYAÇLARI
İLE İLGİLENİYORUZ

“Kişisel kanaatim... Bir: Vatandaş kavga istemiyor. İki: İnsanların işiyle meşgul olmasını istiyor. Üç: Adaletli ve merhametli davranmasını istiyor. Başka hiçbir şey değil. (Başkan olduktan sonra) Birkaç ay geçti, ‘Adam işini yapıyor, başka bir şeye karışmıyor' demeye başladılar. Siyaset o manada bizim işimiz değil. Belediye başkanı olarak benim kafam; daha konforlu nasıl yaşatırız, bilişim dünyasında insanların bize ulaşmasını, bizim onlara ulaşmamızı nasıl sağlarız...Bunlarla meşgul. Mesela, kar takip sistemi yüzde 100 bana ait. Mesela, pilli sayaçlar geç bağlanıyordu. Yeni bir sistem bulduk. Yarım saatte gidilecek, sayacın pili değişecek, bir saati geçerse cep telefonuma mesaj gelecek, ‘Hala takılmadı' diye. İnsanların hoşuna giden şey israf yapılmaması, tasarruf edilmesi, şeffaf olunması ve yolsuzlukla mücadele edilmesi. Halkın gerçek ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz.”

TÜRKİYE ÇAPINDA HİÇ ANKET YAPTIRMADIM

“Ortada fol yok, yumurta yok. ‘Biz işimize bakıyoruz' diyoruz. Yine de sağlı sollu saldırı başladı şimdiden” diyen Yavaş, Oda TV'de yayımlanan eski görüntülerine ilişkin olarak da, “Durduk yere ismim üzerinden böyle yorumlar yapılması doğru değil. Kürtlerin Mansur Yavaş'a oy verip vermeyeceğini gidin anketçilere sorun. Vallahi hiç anket yaptırmadım, Türkiye çapında. Çünkü böyle bir şeyim yok. Ama abone olduğumuz anketlere bakıyorum, rakamlar çok yüksek çıkıyor” diye konuştu.

ANKARA'DA KÜRTLERİN YAŞADIĞI
BÖLGELERDE ANKET YAPSINLAR

“Ankara'da Kürtlerin yaşadığı bölgeler var Haymana ve Bala'da. Orada anket yapsınlar. Seçimden önceki ve şimdiki fikirlerini öğrenmek isterim” diyen Yavaş, “Belediye ve kamu hizmeti yaparken insanların rengi, cinsiyeti, inancı sizi ne ilgilendirir? Buna göre vergi almıyorsunuz ki. Sokakta aç gezen insanın partisi ne olabilir? Bana ne yani! Bir anne çocuğuna süt götüremiyorsa kimliği ve kişiliği kimi ilgilendirir, öyle değil mi? Ben öyle bakıyorum” sözlerini kaydetti.

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