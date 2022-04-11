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TIMETURK / GÜNDEM / Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ilk kez konuştu.

2 Saat Önce
2022-04-11 12:44:17
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ı önermesi sonrası tartışmalar devam ediyor.

Adaylık konusu günlerdir konuşulurken Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

“HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yavaş, başkanlık mazbatasını aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken; " Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti. İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı…

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