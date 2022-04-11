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TIMETURK / GÜNDEM / Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığına aday olabilir mi? 2023 seçiminde Mansur Yavaş olacak mı?

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığına aday olabilir mi? 2023 seçiminde Mansur Yavaş olacak mı?

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Meral Akşener ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sorulara yanıt veren Mansur Yavaş gündeme oturdu. Peki ama Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığına aday olabilir mi? 2023 seçiminde Mansur Yavaş olacak mı? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-11 15:57:15
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığına aday olabilir mi? 2023 seçiminde Mansur Yavaş olacak mı?

Meral Akşener ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sorulara yanıt veren Mansur Yavaş gündeme oturdu. Peki ama Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığına aday olabilir mi? 2023 seçiminde Mansur Yavaş olacak mı? İşte detaylar...

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

Mansur Yavaş ve Meral Akşener görüşme yapmak için biraraya geldi. Bu esnada Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı adaylığında adının geçmesi hakkında sorular soruldu.

Yavaş, "Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında" dedi.

2023 seçiminde Mansur Yavaş olacak mı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmalı" sözlerinden sonra gündeme gelen konu için bir netlik söz konusu değil. Seçimlerde yer alacak isimlerin belirlenmesinin ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz. .

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