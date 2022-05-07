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TIMETURK / GÜNDEM / Manisa Valiliğinden gündem olan '' elektrik'' iddiasına ilişkin açıklama

Manisa Valiliğinden gündem olan '' elektrik'' iddiasına ilişkin açıklama

Manisa Valiliği, siyasi görüşü nedeniyle yardım alamadığını ve elektriğinin kesildiğini öne süren aile ile ilgili açıklamada bulundu.

3 Gün Önce
2022-05-07 08:01:28
Manisa Valiliğinden gündem olan '' elektrik'' iddiasına ilişkin açıklama

Valilik, bir internet sitesinde yer alan "Elektriği Kesilen Aile: Hakkımızı Helal Etmiyoruz" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendisine siyasi tercihi nedeniyle yardım verilmediği iddiasına istinaden Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan araştırmada, söz konusu haberde adı geçen vatandaşımızın çalışabilir durumda olması ve inşaatlarda zaman zaman sigortalı çalışması durumları da göz önüne alınarak, Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilk başvuru yaptığı tarihten itibaren, başvurularından 18'i kabul edilerek kendisine yardım verilmiştir. Bu yardımlar dışında kendisine her ay 188 lira elektrik tüketim desteği verilmektedir. Yıllık kömür yardımlarından da faydalandırılmaktadır." .

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