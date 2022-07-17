Manisa'da deprem mi oldu? 17 Temmuz 2022 Manisa depremi | Soma'da deprem mi oldu?

Manisa'da deprem mi oldu? Manisa Soma'da yaşanan sarsıntı vatandaşları korkuttu. Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre ilçelerinde sarsıntı hissedildi mi? Soma'da deprem mi oldu? 17 Temmuz 2022 Manisa depremi...

Manisa Soma'da yaşanan sarsıntı vatandaşları korkuttu. Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre ilçelerinde sarsıntı hissedildi mi? Soma'da deprem mi oldu? 17 Temmuz 2022 Manisa depremi...

Manisa'da deprem mi oldu?

Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'te merkez üssü Soma olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Manisa ilçelerinde deprem hissedildi mi?

Soma'da meydana gelen deprem, diğer iller tarafından hissedilmedi. Yapılan açıklamalara göre can ve mal kaybı olmadığı biliniyor.