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Manisa'da dehşete düşüren olay! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, çöp konteynerinde battaniyeye sarılı yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.  Polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

2 Saat Önce
2022-06-15 13:56:13
Manisa'da dehşete düşüren olay! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Olay, saat 07.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde bir kağıt toplayıcısı, çöp konteynerini karıştırdığı sırada, battaniyeye sarılı kanlı bebek cesedi gördü ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinin içerisinde buldukları bebek cesediyle ilgili delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemesinde bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin de kız olduğu belirlendi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin konteynerideki incelemelerinin ardından bebeğin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı .

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