Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların kontrol altına aldındığını açıkladı.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanKahramanlarını yürekten kuTluyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.