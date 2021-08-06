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TIMETURK / GÜNDEM / Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların kontrol altına aldındığını açıkladı.

5 Saat Önce
2021-08-06 15:45:32
Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

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Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanKahramanlarını yürekten kuTluyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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