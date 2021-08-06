Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların kontrol altına aldındığını açıkladı.
2021-08-06 15:45:32
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanKahramanlarını yürekten kuTluyorum."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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