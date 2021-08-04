''Manavgat'taki yangını 12 yaşındaki çocuk çıkardı'' iddiası

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan orman yangını ile ilgili soruşturmada, yangını 12 yaşındaki bir çocuğun çıkardığının tespit edildiği belirtildi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını 12 yaşındaki M.A.T. adlı çocuğun çıkardığı tespit edildi. Gözaltına alınan çocuk, ifadesinde ormanı yaktığını kabul ederek, "Annem ve babam ayrılacaklarını söylediği için psikolojim bozulmuştu, kafamda ormanı yakma planım vardı” dedi. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan M.A.T,'nın yurda yerleştirilmesine hükmedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Çarşamba günü 16 yaşındaki C.Y. tutuklanmıştı. DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, C.Y'nin ormanı yakan değil, yakması için azmettiren kişi olduğu öğrenildi.

Manavgat'taki orman yangınını çıkaranın ise 12 yaşındaki M.A.T. olduğu savcılık tarafından tespit edildi. Gözaltına alınan ve 2 Ağustos'ta Manavgat Adliyesi'ne çıkarılan 12 yaşındaki çocuk, ifadesinde ormanı kendisinin yaktığını kaydetti. 2009 doğumlu olan ve Manavgat'ta ailesiyle birlikte oturan M.A.T. savcılıkta olayı şöyle anlattı:

"28 Temmuz tarihinde ablam ve kardeşim ile birlikte dayımlara kahvaltıya gittik. Saat 10.00 gibi eve geldik. Sonra saat 13.00-14.00 sıralarında dışarıya çıktım. Kafamda daha önceden annem ve babamın durumu nedeniyle ormanı yakma planım vardı. Mutfakta bulunan çekmeceden aldığım mavi renkli bir çakmak ile ormana gittim. Biz bu ormanda daha önceden hayvancılık yapmıştık. Bu sebeple ormanı biliyordum. Ormana gittiğimde yerde bulunan kurumuş çalılara etraftan biraz daha çalı ve kurumuş ot toplayarak çember haline getirdim ve elimdeki çakmakla orayı ateşe verdim. Beş dakika kadar orada kaldım. Yangın büyüdü. Ben ormanın yakınlarındaki oduncunun bulunduğu yöne doğru gittim ama oduncuyu görmedim. Yangının istif halinde bulunan odunlara doğru ilerlediğini görünce yangının daha fazla büyümesini engellemeye çalıştım. Ancak başaramayınca koşarak hızlıca eve gittim. Ormanı hiç kimseden talimat almadan kendi istediğim ile yaktım. Bu konuda birileri bana tehditte bulunmadı veya yönlendirmesi olmadı. Ormanı yakmam konusunda kimse beni tehdit etmedi, aileme ya da bana zarar vereceklerini söylemediler. Çok pişmanım.”

'BENİ TUTUKLANAN C. AZMETTİRMEDİ'

Savcılık sorgusunda suça sürüklenen çocuk M.A.T'ye önceki ifadesinde ormanı yakmasını C.Y'nin kendisine söylediğine ilişkin beyanı anımsatıldı.

Bu ifadesinin doğru olmadığını belirten M.A.T, “C.'yi, ablam Y. ile bir dönem arkadaşlık yapmasından dolayı tanırım. Bu ormanın içinde C.'nin ablama sarıldığını ve öptüğünü gördüm. Ayrıca C. benim boğazımı sıkmıştı. Bu nedenden dolayı C.'nin ismini verdim. İfadem alındığı sırada korktuğum için kendimi korumak amacıyla böyle bir beyanda bulundum” dedi. M.A.T. ancak 16 yaşındaki C.Y'nin daha önce kendisine Sarılar Mahallesi'ndeki ormanı daha önceden yaktığını söylediğini ifade etti.

HAKİMLİK İFADESİ: ANNEM VE BABAM AYRILACAKTI

Manavgat 1. Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan çocuk, buradaki ifadesinde de “Annem ve babam ayrılacaklarını söyledikleri için psikolojim bozulmuştu, bu nedenle evden çakmak aldım. Aklımdan ormanı yakmak geçti. Psikolojimin bozulma nedeni sadece annem ve babamın ayrılacak olması değildir. Ayrıca ilkokul 1'de arkadaşlarım beni dövmüştü. Bu nedenle de psikolojim bozulmuştur” diye konuştu.

'İYİ BİR İNSANIM'

Daha önce küçük bir köpeği iyileştiren biri olduğunu belirten çocuk, “Adı Duman'dı. Ayrıca başka bir köpeği de sahiplenip iyileştirdim. Aslında iyi bir insanım. Hayır işledim. Günahlarım da vardır biliyorum, içeride hapiste kalacaksam bunun süresini azaltmak sizin elinizdedir” dedi.

SERBEST BIRAKILDI, YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Hâkimlik, sorgu sonucunda çocuğun “kasten orman yangınına neden olma” suçundan yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Olayda toplumsal vahamet bulunduğunu belirten hâkimlik, çocuğun ailesi hakkında danışmanlık tedbiri, çocuk hakkında ise eğitim tedbiri uygulanmasına, ayrıca çocuğun resmi bir yurda yerleştirilmesine karar verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.