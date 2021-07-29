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TIMETURK / GÜNDEM / Manavgat'taki yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Manavgat'taki yangında 3 kişi hayatını kaybetti

AFAD, Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınında, 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 122 vatandaşın etkilendiğini, 58 vatandaşın da tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

3 Saat Önce
2021-07-29 11:52:08
Manavgat'taki yangında 3 kişi hayatını kaybetti

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AFAD, Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınında, 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 122 vatandaşın etkilendiğini, 58 vatandaşın da tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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