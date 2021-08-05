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TIMETURK / GÜNDEM / 'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'

'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta devam eden yangın ile mücadele çalışmalarına ilişkin, 'Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk' dedi.

1 Gün Önce
2021-08-05 20:56:02
'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta devam eden yangın ile mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, "Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk" diye konuştu.

"Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek"

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti. (Antalya'daki yangınlar) Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar. Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek."

"Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, rüzgarın azalmasına ilişkin, "Bugün güçlü olduğu halde durdurmayı başardık. Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tespitlerimize göre 1352 ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina var"

Çavuşoğlu, "Tespitlerimize göre 1352 ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina var. Bağlantılı bölümleri saydığımızda bu 2 bin 164 ünite demektir." ifadelerini kullandı.

"1055 aileye 17 milyon lira ödeme yapıldı"

Bakan Çavuşoğlu açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu, detaylarını çalışıyoruz. 1055 aileye 17 milyon lira ödeme yapıldı. Hasar tespit yapılan mahallelerde vatandaşlara maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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