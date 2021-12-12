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Manavgat'ta trafik kazası; İngiliz sürücü öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden İngiliz Anthony Brian (76) hayatını kaybetti, Mehmet Ali Kır yaralandı.

2 Saat Önce
2021-12-12 00:42:57
Manavgat'ta trafik kazası; İngiliz sürücü öldü

Kaza saat 19.00 sıralarında D-400 Karayolu Çavuşköy Mahallesi kontrolsüz kavşağında meydana geldi. Alanya istikametine giden Mehmet Ali Kır yönetimindeki 42 B 5978 plakalı otomobil, aynı istikamette Çavuşköy Mahallesi yoluna dönen İngiliz vatandaşı Anthony Brian'ın kullandığı 07 MA 511 plakalı otomobille çarpıştı.

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Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan Brian'ın kullandığı otomobil, direği betonu ile birlikte sökerek devirdi.

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Vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma, trafik polisi, 112 ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobile sıkışan Anthony Brian itfaiye görevlileri tarafından çıkarılırken, sağlık görevlileri Brian'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Kır ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sonrasında otomobillerin parçaları yola savruldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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