Manavgat kaymakamından açıklama: Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, 'Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldı' dedi.

AFAD, Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınında, 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 122 vatandaşın etkilendiğini, 58 vatandaşın da tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de, "Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldı" açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.