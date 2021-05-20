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Man Adası davası: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde yeniden görülen Man Adası davasında karar çıktı. Karara göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödeyecek.

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20.05.2021 15:12:45
Man Adası davası: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde yeniden görülen Man Adası davasında karar çıktı.

Karara göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödeyecek.

Anadolu 9'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bozmuştu.

Yeniden görülen davada yerel mahkeme ilk kararının aynısını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin, Ziya İlgen'e 17 bin, Osman Ketenci'ye 15 bin, Ahmet Burak Erdoğan'a da 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde yeniden görülen Man Adası davasında karar çıktı. Karara göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödeyecek.

Anadolu 9'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bozmuştu.

Yeniden görülen davada yerel mahkeme ilk kararının aynısını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin, Ziya İlgen'e 17 bin, Osman Ketenci'ye 15 bin, Ahmet Burak Erdoğan'a da 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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