Maltepe’de arsada ceset bulundu

İstanbul Maltepe’deki bir arsada erkek cesedi bulundu. Ceset, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp'a götürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bakkalköy Mahallesinde meydana geldi. Arazide odun toplayan kişi, hareketsiz yerde yatan birini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin 5 gün önce öldüğü tespit edildi. 50'li yaşlarda olduğu değerlendirilen ceset, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili çalışma sürüyor. DHA .