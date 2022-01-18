Malatya'da okullar tatil mi? Malatya Valisi 19 Ocak kar tatili açıklaması

Malatya'da yarın okullar tatil mi? Kar yağışının şiddetli seyretmesinin üzerine birçok ilde kar tatili ilan edildi. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre ilçelerde kar tatili yapılıp yapılmayacağı, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile bireylerin izinli sayılıp sayılmayacağı bir kılavuzla belirtiliyor. Peki ama Malatya Valiliği kar tatili açıklamasında bulundu mu? Malatya'da yarın okullar tatil mi? Malatya Valisi 19 Ocak kar tatili açıklaması...

Malatya'da yarın okullar tatil mi? Kar yağışının şiddetli seyretmesinin üzerine birçok ilde kar tatili ilan edildi. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre ilçelerde kar tatili yapılıp yapılmayacağı, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile bireylerin izinli sayılıp sayılmayacağı bir kılavuzla belirtiliyor. Peki ama Malatya Valiliği kar tatili açıklamasında bulundu mu? Malatya'da yarın okullar tatil mi? Malatya Valisi 19 Ocak kar tatili açıklaması...

Malatya'da okullar tatil mi?

Malatya hava şartlarının kötüleşmesinin ardından Malatya Valisi Aydın Baruş resmi Twitter hesabı üzerinden bir duyuru yayınladı. Duyuruda; "İlimiz genelinde, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle; resmi ve özel eğitim (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) kurumlarında eğitim faaliyetlerine 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." sözlerine yer verdi.

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