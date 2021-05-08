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19:23

03:21
SAHUR
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İFTAR

Malatya'da korkutan deprem

Malatya Pötürge'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa sürelik paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan aynı bölgede 03.30'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

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08.05.2021 03:51:52
Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Malatyanın Pütürge ilçesinin kırsal Kökpınar Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 23.18'de meydana geldi. Yerin 4.13 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 4.2 Pütürge ilçesi Kökpınar Mahallesi olarak açıkladı.

03.30'DA BİR DEPREM DAHA

Öte yandan Pütürge'de derinliği 5.0 km olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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