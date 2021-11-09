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Malatya'da bina çöktü! 8 kişi yaralı... Valilikten açıklama

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

51 Dakika Önce
2021-11-09 18:06:01
Malatya'da bina çöktü! 8 kişi yaralı... Valilikten açıklama

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

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Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Vali Baruş: Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz

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Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Enkazdan 8 yaralının kurtarıldığını ifade eden Baruş, "Enkazdan şu an için 8 kişi kurtarıldı ve sağlık durumlarında ciddi bir durum söz konusu değil. Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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