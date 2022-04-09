Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 17.02'deki deprem, 6,72 kilometre derinde kaydedildi.

Bu arada deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ ve Adıyaman gibi civar illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Malatya'ya geçmiş olsun." diye konuştu.

Bakan Kurum: Ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun."

TRTHaber, AA .