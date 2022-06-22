Maktulün anne ve babası gelinlerini savundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın, ilk duruşmada tahliye edildi. Duruşmaya gelen Fatma K.’nın kayınvalidesi Güllü K., karar sonrası sevinç gözyaşı döktü.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Fatma K, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Fatma K, maktul eşinin eve her zaman alkollü geldiğini, çocuklarına ve kendisine eziyet ettiğini öne sürdü.

Olay günü de maktulün eve alkollü şekilde geldiğini, çocuğunu darbedip küfürler ettiğini iddia eden Fatma K, "Kendisi, doktordan temin edilen renkli, uyuşturucuya benzer haplar kullanıyordu. Hap almak için para bulmamı istedi, ben de paramın olmadığını söyleyince bana vurdu. Bana yumruk ve tokatlarla saldırdı, dişlerim kırıldı. Bize eşimin ailesi bakıyordu, ben de çalışmıyordum" dedi.

Olay öncesinde de eşinden sık sık eziyet gördüğünü aktaran Fatma K, maktulün olay günü kendisinden sonra çocuklarına saldırdığını, işkence ettiğini söyledi.

Sanık, 24 yıldır eşinden işkence gördüğünü söyledi

Evde bir arbede halinin yaşandığına değinen Fatma K. "Rastgele hepimize tekme, tokat atıyordu. Sokak kapısına doğru geldiğinde yandaki mutfak kapısı açıktı. Kızım H.K'nin boğazına daha önce bıçak dayadığı için korktum. Mutfaktaki bıçağa bakınca, kızıma bir şey yapacak korkusuyla bıçağı ondan önce aldım. Üzerime doğru geldi. Bu sırada kızıma da hem saçından tutuyor, hem de vuruyordu" diye konuştu.

Fatma K, kızını maktulün elinden kurtarmaya çalışırken, arbede esnasında elindeki bıçağın maktule denk geldiğini görmediğini, öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

Tutuklu sanık, 24 yıllık evlilikleri boyunca eşinden sürekli işkence gördüğünü söyledi.

Maktulün babası gelinini savundu, şikayetçi olmadı

Çiftin oğlu da annesinden şikayetçi olmadığını babasının sürekli kendilerine eziyet ettiğini, dövdüğünü aktardı.

Maktulün Babası Ferruh K. ise maktul ve sanığın üst katında yaşadığını, olay günü oğlu olan maktulün eve alkollü halde geldiğini gördüğünü dile getirdi.

Eve gelirken kendisine sövdüğünü anlatan Ferruh K, maktulün herkesle kavga eden bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Ferruh K, "Şikayetçi değilim. Fatma melaike gibi insandır ama oğlum her kötülüğü yapardı. Fatma sinek dahi öldüremez. Bu olay istemeyerek olmuştur. Oğlumun eve gelirken gördüğüm hali sarhoş bir haldi. Kapının ziline basmadı, ayağıyla vurdu. Ben evdeyken yukarıya gelen sesler oğlumun küfür sesiydi, 'Döveceğim, keseceğim' şeklinde sözler de söylüyordu" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen gelini için sevinçten ağladı

Davaya katılarak şikayetçi olmadığını söyleyen Mustafa K.'nın annesi Güllü K., “Ona oğlum demekten utanıyorum. Çok eziyet eden biriydi. Ben gelinimden şikayetçi değilim o karıncayı bile incitmeyen bir kadın. Oğlumun yanında ona 24 yıl katlandı. Ben gelinimin tahliyesini istiyorum” dedi.

Bu karar duruşmayı takip etmeye gelen Fatma K.nın çocukları, ailesi ve kayınvalidesi tarafından sevinçle karşılandı. Kayınvalide Güllü K., sevinç gözyaşı döktü.

Sanığa destek için adliye önünde toplandılar

Duruşmada ifade veren diğer tanıklar da maktulün alkol sorunu yaşadığını, ailesine kötü davrandığını bildirdi.

Mahkeme heyeti, Fatma K'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan, Fatma K'ye destek için Seydişehir Adliyesi önünde toplanan, ellerinde, "Şiddet kurbanı oldu, kader kurbanı olmasın", "Suçsuz gelinimi çıkarın" pankartları taşıyan Beyşehirli kadınlar, tahliye haberinin sevincini yaşadı.

Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Fatma K, 4 Ocak'ta eşi Mustafa K'yi (48) ekmek bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. AA