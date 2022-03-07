Makarna üreticilerinden ''stok'' açıklaması

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, Türkiye'nin makarnalık ve ekmeklik buğday stokunun yeterli olduğunu belirtti.

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, Rusya - Ukrayna krizinin buğday ve makarna sektörüne etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uysallı, devam eden krizin büyük acılara neden olduğu gibi fırsatlara da pencere açmış olabileceğini belirterek, "Yeni durum ve coğrafi avantajlarımız iyi analiz edilerek yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin birçok pazarda yeni avantajlar elde etmesi sağlanabilir. Gerek makarnalık gerekse ekmeklik buğdayda stokumuz son derece yeterli makarna üretiminde hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Salgın sürecinde olduğu gibi tüm Türkiye'ye fazlasıyla yetecek makarna üretim yeteneğimiz var, hiçbir endişeye mahal yok" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uzun süredir düzenli olarak buğday ihaleleri açtığını hatırlatan Uysallı, kısa ve orta vadede bir sıkıntı olacağını düşünmediklerini dile getirdi. .