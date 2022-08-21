Makam şoförü, genel müdürlüğe atandı!

Bolu Belediyesi'nde makam şoförü kadrosunda çalışan Özgür Yıldız, belediyenin şirketi olan Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne genel müdür olarak getirildi.

Bolu Belediyesi tarafından son meclis toplantısında alınan kararla belediyeye bağlı olarak Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu. 1 Eylül 2022 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan şirket, Bolu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin yönetiminden sorumlu olacak.

Şirketin genel müdürlüğüne ise Tanju Özcan'ın milletvekilliğinden bu yana birlikte çalıştığı, belediyede de makam şoförü olarak çalışan Özgür Yıldız atandı.

YARIN KARAR GÜNÜ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Meclis toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog, bardağı taşıran son damla oldu.

CHP yönetimi, “Parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları” gerekçe göstererek disiplin süreci başlattı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç istemiyle sevk edilen Özcan için toplanacak.

Tanju Özcan, disiplin kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istemiş ancak olumlu yanıt verilmemişti.

"İHRAÇ KARARI ÇIKARSA YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

Bolu Belediye Başkanı Özcan, önceki toplantıda sözlü savunma yaptı, partiden ihraç edilmeyi beklemediğini söyledi. "Hiç ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ettim ama bir ceza verilirse ya da ihraç kararı verilirse yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim."

DHA, Milliyet

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