Mahsa Amani (Amini) olayı nedir? Mahsa Amini neden ve nasıl öldü? İran protesto olayları ve Mahsa Amini ölüm sebebi

Mahsa Amani (Amini) olayı nedir? Tüm dünyanın konuştuğu Mahsa Amini olayının detayları merak ediliyor. İran'da yapılan protestolara, birçok ülkeden destek gecikmedi. Peki ama saçtan bayrak olayı nedir? Mahsa Amini neden ve nasıl öldü? İran protesto olayları ve Mahsa Amini ölüm sebebi!

Mahsa Amani (Amini) olayı nedir? Tüm dünyanın konuştuğu Mahsa Amini olayının detayları merak ediliyor. İran'da yapılan protestolara, birçok ülkeden destek gecikmedi. Peki ama saçtan bayrak olayı nedir? Mahsa Amini neden ve nasıl öldü? İran protesto olayları ve Mahsa Amini ölüm sebebi!

Mahsa Amani (Amini) olayı nedir?

Son dönemlerde sosyal medyada Mahsa Amini ve İran'da yaşananlarla ilgili yapılan paylaşımlar, dünyada ses getirdi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi protesto edildi.

Fars Haber Ajansı da bazı kadın göstericilerin başörtülerini çıkararak, ülke yönetimi aleyhinde sloganlar attığını yazdı.

Haberde, motosikletli devriyelerle olay yerine gelen güvenlik güçlerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise güvenlik güçlerinin göstericilere sert şekilde müdahale ettiği ve bazılarını gözaltına alındığı görüldü.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.

Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Emini'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor.

(AA)

Mahsa Amini neden ve nasıl öldü?

Edinilen bilgilere göre; Tahran'da İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alınan ve daha sonra komaya girdiği öğrenilen Amini, bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması nedeniyle hastaneye sevk edildi. Ailesi tarafından hiçbir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Amini'nin görevli ile konuştuktan sonra fenalaşarak yere düştüğü belirtiliyor.

Polisler genç kadının aniden bilincini kaybettiği yönündeki açıklamaları reddederken, sosyal medyada kadının polis merkezine getirmeden önce darp edildiğini iddia ediliyor.

Saçtan bayrak olayı nedir?

İran'da yapılan protestolarda kadınlara destek amacıyla, Amini'nin saçlarını temsilen, saçtan oluşan, saç gibi dalgalanan bir bayrak paylaşılmaya başlandı. Bu görsel, Amini'ye destek vermek ve İran siyasilerini protesto etmek amacıyla sosyal medyada kullanılıyor.

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